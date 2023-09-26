Німеччина обіцяє відповісти на лист зі скаргами Мелоні

Уряд Німеччини обіцяє відповісти на лист прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, у якому та скаржиться німецькому канцлеру Олафу Шольцу на фінансування благодійних організацій, які допомагають нелегальним мігрантам у її країні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у письмовому коментарі речника німецького уряду для агентства ANSA.

"Ми можемо підтвердити отримання листа від прем'єр-міністра Італії. На лист буде дана відповідь", – зазначив він.

Речник не додав нічого більше про лист, а щодо питання порятунку цивільного населення на морі послався на заяви, зроблені нещодавно Міністерством закордонних справ Німеччини.

Раніше стало відомо, що Мелоні у листі до Шольца "з подивом" пише, що німецький уряд без погодження з італійським "вирішив надати значні кошти неурядовим організаціям, які займаються прийомом нелегальних мігрантів на італійській території і рятувальними операціями в Середземному морі".

Слова Мелоні повторюють критику з боку італійського міністра оборони Гвідо Крозетто, який днями так само розкритикував Німеччину за фінансування благодійних груп для мігрантів.

Італія цьогоріч зазнає сплеску нелегальної міграції: від початку року там зафіксували 133 тисячі прибулих – проти 70 тисяч за весь 2022 рік. Осередком прибуття нелегальних мігрантів став італійський острів Лампедуза.