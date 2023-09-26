Германия обещает ответить на письмо с жалобами Мелони

Правительство Германии обещает ответить на письмо премьер-министра Италии Джорджии Мелони, в котором та жалуется немецкому канцлеру Олафу Шольцу на финансирование благотворительных организаций, которые помогают нелегальным мигрантам в ее стране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письменном комментарии представителя немецкого правительства для агентства ANSA.

"Мы можем подтвердить получение письма от премьер-министра Италии. На письмо будет дан ответ", – отметил он.

Представитель не добавил ничего больше о письме, а по вопросу спасения гражданского населения на море сослался на заявления, сделанные недавно Министерством иностранных дел Германии.

Ранее стало известно, что Мелони в письме к Шольцу "с удивлением" пишет, что немецкое правительство без согласования с итальянским "решило предоставить значительные средства неправительственным организациям, которые занимаются приемом нелегальных мигрантов на итальянской территории и спасательными операциями в Средиземном море".

Слова Мелони повторяют критику со стороны итальянского министра обороны Гвидо Крозетто, который на днях так же раскритиковал Германию за финансирование благотворительных групп для мигрантов.

Италия в этом году испытывает всплеск нелегальной миграции: с начала года там зафиксировали 133 тысячи прибывших – против 70 тысяч за весь 2022 год. Центром прибытия нелегальных мигрантов стал итальянский остров Лампедуза.