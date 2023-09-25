Мелоні поскаржилась Шольцу на фінансування організацій, що допомагають мігрантам

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні минулого тижня написала канцлеру Німеччини Олафу Шольцу листа зі скаргою на фінансування благодійних організацій, які допомагають нелегальним мігрантам у її країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У листі, надісланому в суботу, 23 вересня, Мелоні "з подивом" пише Шольцу, що німецький уряд без погодження з італійським "вирішив надати значні кошти неурядовим організаціям, які займаються прийомом нелегальних мігрантів на італійській території і рятувальними операціями в Середземному морі".

Прем’єрка Італії додала, що благодійні організації з порятунку мігрантів їх, навпаки, "приваблюють", а країнам ЄС варто зосередитися на "структурних рішеннях" міграційної проблеми, зокрема співпрацюючи з країнами на шляхах нелегальної міграції.

Слова Мелоні повторюють критику з боку італійського міністра оборони Гвідо Крозетто, який днями так само розкритикував Німеччину за фінансування благодійних груп для мігратів.

У Міністерстві закордонних справ Німеччини в понеділок заявили, що фінансова підтримка Берліном неурядових організацій "ні для кого не стала несподіванкою", оскільки його раніше схвалив німецький парламент.

"Наші італійські партнери також були проінформовані в той час про це. Знадобився певний час для того, щоб відібрати різні неурядові організації, які заслуговують на фінансування. Зараз це відбулося, і кошти розподіляються", – сказав речник німецького МЗС.

Італія цьогоріч зазнає сплеску нелегальної міграції: за той час, що минув із початку року, там зафіксували 133 тисячі прибулих – проти 70 тисяч за весь 2022 рік. Осередком прибуття нелегальних мігрантів став італійський острів Лампедуза.

Нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту на італійський острів Лампедуза, де спостерігається загострення ситуації з напливом мігрантів, оголосила про десятикроковий план урегулювання міграційної кризи.