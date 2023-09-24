Італія розкритикувала Німеччину за фінансування благодійних груп для мігрантів

В Італії вважають, що німецький план фінансування благодійних організацій, які допомагають мігрантам у Середземному морі, створює труднощі для Риму, який намагається запровадити більш жорсткі заходи, щоб зупинити потік нелегалів.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю La Stampa заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, повідомляє Reuters.

Коментуючи плани Німеччини реалізувати програму фінансової підтримки як для цивільних морських рятувальних операцій, так і для проєктів на суші, він заявив, що італійський уряд налаштований на боротьбу з контрабандистами, яких, за його словами, слід розглядати як міжнародних злочинців.

"Берлін вдає, що не розуміє, що таким чином він створює труднощі для країни, яка теоретично повинна бути другом", – сказав Крозетто.

У суботу благодійна організація SOS Humanity заявила, що отримає близько 790 тисяч євро від німецького уряду.

Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав до термінового руху в питанні реформування та стандартизації європейської політики надання притулку.

Перед цим Штайнмаєр заявляв, що Німеччина стикається з труднощами у прийнятті нових мігрантів.

Нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту на італійський острів Лампедуза, де спостерігається загострення ситуації з напливом мігрантів, оголосила про десятикроковий план урегулювання міграційної кризи.