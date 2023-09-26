Шмигаль про зернову кризу: Лише одна держава проти українського плану імпорту

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував про підписання постанови, яка запроваджує механізм верифікації та узгодження чотирьох груп українського аграрного експорту для п'яти сусідніх країн.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, 28 вересня буде наступна зустріч координаційної платформи з питань експорту і транзиту, де ці пропозиції будуть фіналізовані, щоб план почав діяти якомога швидше.

"Чотири країни опрацювали український план, висловили свої конструктивні зауваження та пропозиції і готові до обговорення. І лише одна держава проти. На жаль... У нас немає цьому ані логічного, ані економічного пояснення", – зауважив Шмигаль.

Прем'єр розповів, що українська сторона вже готує до підписання документи з Румунією та Болгарією.

"Ці країни не порушували торговельних правил Євросоюзу та Угоду про асоціацію і не вводили односторонні обмеження", – сказав він.

Шмигаль зазначив, що Україна готова до конструктивного діалогу з приводу імпорту своєї агропродукції.

"Саме на діалог, а не на політичні ігри, де ставка занадто висока – наша єдність і наша солідарність", – наголосив прем'єр.

Він також назвав спекуляцією твердження про те, що українське продовольство шкодить польським, словацьким чи угорським фермерам.

Україна запропонувала Європейській комісії та Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії і Румунії план експортного контролю для чотирьох груп культур – пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку – для захисту їхніх внутрішніх ринків.

Попри це Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на український імпорт, що спонукало Україну почати оскарження їхніх дій у Світовій організації торгівлі.

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