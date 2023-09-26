Шмыгаль о зерновом кризисе: Лишь одно государство против украинского плана импорта

Премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал о подписании постановления, которое вводит механизм верификации и согласования четырех групп украинского аграрного экспорта для пяти соседних стран.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на заседании правительства во вторник.

По его словам, 28 сентября будет следующая встреча координационной платформы по вопросам экспорта и транзита, где эти предложения будут финализированы, чтобы план начал действовать как можно скорее.

"Четыре страны проработали украинский план, высказали свои конструктивные замечания и предложения и готовы к обсуждению. И только одно государство против. К сожалению... У нас нет этому ни логического, ни экономического объяснения", – отметил Шмыгаль.

Премьер рассказал, что украинская сторона уже готовит к подписанию документы с Румынией и Болгарией.

"Эти страны не нарушали торговых правил Евросоюза и Соглашение об ассоциации и не вводили односторонние ограничения", – сказал он.

Шмыгаль отметил, что Украина готова к конструктивному диалогу по поводу импорта своей агропродукции.

"Именно на диалог, а не на политические игры, где ставка слишком высока – наше единство и наша солидарность", – подчеркнул премьер.

Он также назвал спекуляцией утверждение о том, что украинское продовольствие вредит польским, словацким или венгерским фермерам.

Украина предложила Европейской комиссии и Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.

Несмотря на это Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину подать жалобу против этих трех стран во Всемирную торговую организацию.

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