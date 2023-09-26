У Молдові відбулась масштабна кібератака на сайти уряду та ЗМІ

Невідомі хакери увечері в понеділок атакували сайти деяких державних установ та незалежних засобів масової інформації Молдови.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

У результаті атаки стали частково недоступні сайти постачальників електроенергії Молдови – Moldelectrica, Premier Energy, FEE-Nord, НАРЕ і RED-Nord, а також портали Ziarul de Gardă, Nokta і NewsMaker.

Фахівці з кібербезпеки NewsMaker встановили, що атака на їхній сайт здійснювалася з центру в Москві. Відповідальність за атаки взяв на себе Telegram-канал "Народная СyberArmy", ймовірно, пов'язаний із РФ.

У Службі кібербезпеки Молдови підтвердили кібератаку на сайти деяких постачальників послуг, але запевнили, що це не атака на енергетичну інфраструктуру країни.

Речник молдовського уряду Даніель Воде у вівторок заявив, що владі Молдови вдалося відбити DDoS-атаки, здійснені хакерами на сайти держустанов країни. За його словами, на сайтах за час атаки зареєстрували "понад 36 мільйонів запитів із різних регіонів світу".

Воде також заявив, що уряд Молдови рекомендує представникам приватного сектора приділяти більше уваги кібербезпеці в компаніях, зміцнювати корпоративні мережі та розглядати рекомендовані галуззю заходи захисту веб-серверів.

Пов'язані з РФ хакери з 2022 року активно влаштовують так звані DDoS-атаки на західні країни, покликані перевантажити їхні сервери запитами й тимчасово вивести їх із ладу.

Напередодні стало відомо, що кібератаки зазнала болгарська платформа фактчекінгу новин Factcheck.bg, що відома своєю протидією російській дезінформації.