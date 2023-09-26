В Молдове состоялась масштабная кибератака на сайты правительства и СМИ

Неизвестные хакеры вечером в понедельник атаковали сайты некоторых государственных учреждений и независимых средств массовой информации Молдовы.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

В результате атаки стали частично недоступны сайты поставщиков электроэнергии Молдовы – Moldelectrica, Premier Energy, FEE-Nord, НАРЭ и RED-Nord, а также порталы Ziarul de Gardă, Nokta и NewsMaker.

Специалисты по кибербезопасности NewsMaker установили, что атака на их сайт осуществлялась из центра в Москве. Ответственность за атаки взял на себя Telegram-канал "Народная SyberArmy", вероятно, связанный с РФ.

В Службе кибербезопасности Молдовы подтвердили кибератаку на сайты некоторых поставщиков услуг, но заверили, что это не атака на энергетическую инфраструктуру страны.

Представитель молдавского правительства Даниэль Водэ во вторник заявил, что властям Молдовы удалось отбить DDoS-атаки, совершенные хакерами на сайты госучреждений страны. По его словам, на сайтах за время атаки зарегистрировали "более 36 миллионов запросов из разных регионов мира".

Водэ также заявил, что правительство Молдовы рекомендует представителям частного сектора уделять больше внимания кибербезопасности в компаниях, укреплять корпоративные сети и рассматривать рекомендованные отраслью меры защиты веб-серверов.

Связанные с РФ хакеры с 2022 года активно устраивают так называемые DDoS-атаки на западные страны, призванные перегрузить их серверы запросами и временно вывести их из строя.

Накануне стало известно, что кибератаке подверглась болгарская платформа фактчекинга новостей Factcheck.bg, известная своим противодействием российской дезинформации.