Хакери зламали болгарський сайт, що бореться з російською дезінформацією

Болгарська платформа фактчекінгу новин Factcheck.bg, що відома своєю протидією російській дезінформації, зазнала кібератаки на вихідних.

Про це, як пише "Європейська правда", керівництво сайту повідомило Euractiv.

Атака призвела до видалення численних публікацій на порталі, у Facebook, а також змінила публікації Асоціації європейських журналістів – Болгарія (AEJ), яка керує платформою. Наразі немає інформації про те, хто стоїть за кібератакою.

Серед видалених з Facebook постів – позиція AEJ щодо суперечок голови проросійської радикальної партії "Вазраждане" з незалежними ліберальними ЗМІ в Болгарії, а також вірусні фактчекінгові пости, спрямовані проти проросійських дезінформаційних кампаній у Facebook.

"Наразі неможливо встановити, чи це проста атака за допомогою шкідливого програмного забезпечення, чи цілеспрямована, яка може бути пов'язана з діяльністю Factcheck.bg та AEJ – Болгарія", – прокоментували в Асоціації європейських журналістів.

Деякі користувачі Facebook повідомили, що вони навіть не бачать, які саме їхні пости були видалені, адже отримують лише повідомлення про те, що ті не відповідають стандартам спільноти. Атака торкнулася як поточних постів, так і тих, що були опубліковані кілька місяців тому.

Раніше у Фінляндії Агентство транспорту і зв'язку Traficom зазнало DoS-атаки, яку здійснили російські хакери.

Перед цим стало відомо, що у Литві зламали 10 сайтів муніципалітетів і різних установ, для чого було використано вразливість розробника одного з сайтів.

Нагадаємо, 28 серпня в Естонії повідомили про найбільшу хвилю кібератак.