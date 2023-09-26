Блінкен поговорів із Алієвим про ситуацію у Карабаху

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим з приводу ситуації у Нагірному Карабаху.

Про це на брифінгу повідомив речник Державного департаменту Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Блінкен заявив Алієву про необхідність недопущення подальших бойових дій у регіоні.

"Сьогодні держсекретар знову говорив з президентом Алієвим і наголосив на нагальній необхідності припинення подальших бойових дій, забезпечення безумовного захисту і свободи пересування цивільного населення, а також безперешкодного гуманітарного доступу до Нагірного Карабаху", – зазначив Міллер.

Як зазначив представник Держдепу, Алієв своєю чергою запевнив, що надалі не буде жодних воєнних дій.

"І ми очікуємо, що він буде дотримуватися цієї обіцянки. Він також сказав, що прийме спостережну місію, і ми очікуємо, що він цього дотримається", – додав Міллер.

Нагадаємо, Азербайджан заявив про завершення своєї операції у Карабаху 20 вересня. У Баку пообіцяли забезпечити вихід із Карабаху вірменам, які складуть зброю.

У неділю-понеділок регіон почали залишати вірмени, які не бажають залишатися у Карабаху після його переходу під контроль Азербайджану. Перша група прибула увечері в неділю у супроводі російських "миротворців".

Детально про останні події в регіоні читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.