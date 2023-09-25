З Карабаху до Вірменії продовжують прибувати біженці: кордон перетнули вже майже 5 тисяч

Менше як за добу після того, як карабаські вірмени отримали можливість залишити регіон, який повернувся під контроль Азербайджану, з Карабаху до Вірменії прибули майже 5 тисяч осіб.

Як інформує "Європейська правда", про це повідомили на офіційній сторінці уряду Вірменії у Facebook.

До кордону з Вірменією продовжує прибувати транспорт з етнічними вірменами з Нагірного Карабаху, які не захотіли залишатися там після переходу регіону під контроль Баку.

Станом на 12:00 25 вересня на територію Вірменії в’їхало 4850 таких вимушених переселенців. Їх реєструють, визначають потреби та пропонують варіанти розміщення.

Перша група біженців з Карабаху, близько 400 людей, прибула на кордон Вірменії через КПП на мосту Хакарі надвечір у неділю, у супроводі російських "миротворців".

Всього у Карабаху проживає понад 140 тисяч осіб.

Нагадаємо, Азербайджан почав "антитерористичну" операцію проти Нагірного Карабаху, своєї міжнародно визнаної території, 19 вересня і оголосив про її завершення наступного дня.

21 вересня між Азербайджаном та представниками Нагірного Карабаху відбулись переговори щодо подальшого врегулювання ситуації. Азербайджан пообіцяв забезпечити вихід із Карабаху вірменам, які складуть зброю.

У Єревані значна частина суспільства сприйняла з обуренням те, що співвітчизників у Карабаху залишили без допомоги. Під час кількох акцій протесту люди намагалися прорватися у будівлю уряду, протестували також під посольством Росії.

Опозиція анонсувала триденні масштабні акції протесту з 25 вересня та обіцяє "паралізувати країну", щоб змусити прем’єра Нікола Пашиняна піти у відставку. У Єревані тривають акції з блокуванням вулиць, на них затримали понад 160 осіб.

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.