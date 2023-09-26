Блинкен поговорил с Алиевым о ситуации в Карабахе

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по поводу ситуации в Нагорном Карабахе.

Об этом на брифинге сообщил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Блинкен заявил Алиеву о необходимости недопущения дальнейших боевых действий в регионе.

"Сегодня госсекретарь снова говорил с президентом Алиевым и подчеркнул настоятельную необходимость прекращения дальнейших боевых действий, обеспечения безусловной защиты и свободы передвижения гражданского населения, а также беспрепятственного гуманитарного доступа в Нагорный Карабах", – отметил Миллер.

Как отметил представитель Госдепа, Алиев в свою очередь заверил, что Алиев заявил, что в дальнейшем не будет никаких военных действий.

"И мы ожидаем, что он будет придерживаться этого обещания. Он также сказал, что примет наблюдательную миссию, и мы ожидаем, что он этого сдержит", – добавил Миллер.

По последним данным, более 13,5 тысячи человек прибыли из Нагорного Карабаха в Армению.

Напомним, Азербайджан заявил о завершении своей операции в Карабахе 20 сентября. В Баку пообещали обеспечить выход из Карабаха армянам, которые сложат оружие.

В воскресенье-понедельник регион начали покидать армяне, которые не хотят оставаться в Карабахе после его перехода под контроль Азербайджана. Первая группа прибыла вечером в воскресенье в сопровождении российских "миротворцев".

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