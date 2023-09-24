Азербайджан обіцяє забезпечити вихід із Карабаху вірменам, які складуть зброю

Азербайджан пообіцяв забезпечити вихід із Карабаху вірменам, які складуть зброю, після того, як Баку оголосив, що повернув сепаратистський регіон під свій контроль після 24-годинної військової операції.

Як пише "Європейська правда", про це заявив начальник управління пресслужби МВС Ельшад Гаджиєв, повідомляє азербайджанське інформагентство Report.

За його словами, виведення роззброєних і демобілізованих сил із Карабаху в напрямку Лачин-Ханкенді та Кяльбаджар-Басаркечяр буде забезпечено відповідно до досягнутої 20 вересня угоди.

Він уточнив, що для цього будуть використовуватися автобуси та особистий транспорт.

Азербайджан почав "антитерористичну" операцію проти Нагірного Карабаху, своєї міжнародно визнаної території, 19 вересня і оголосив про її закінчення наступного дня.

Раніше повідомлялося, що Азербайджан передбачає амністію для карабаських вірмен, які складуть зброю, хоча деякі карабаські військові підрозділи заявили, що продовжать опір Баку.

21 вересня між Азербайджаном та представниками Нагірного Карабаху відбулись переговори щодо подальшого врегулювання ситуації.

Європейський Союз засудив військові дії Азербайджану проти вірменського населення Нагірного Карабаху і пригрозив заходами у разі погіршення ситуації.

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.