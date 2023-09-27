Розвідка Британії: залучення РФ до бою "шматків" нової 25-ї армії знижує ризики масштабного наступу

Залучення до боїв новоствореної російської 25-ї армії окремими підрозділами як підкріплення зменшує ймовірність нового масштабного наступу РФ найближчим часом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії від 27 вересня.

Аналітики розвідки відзначають, що з середини вересня Росія, швидше за все, кинула на фронт окремі підрозділи новоствореної 25-ї загальновійськової армії.

Так, є інформація, що 67 мотострілецька дивізія та 164-та окрема мотострілецька бригада беруть участь у боях на ділянці західніше Сєвєродонецька і Кремінної, на межі Донецької і Луганської областей.

"Від початку вторгнення Росія лише зрідка мала незадіяне угруповання розміру армії, яке потенційно могло б стати основою для нових масштабних наступальних дій. Оскільки 25-та загальновійськова армія вочевидь почала задіюватися "шматками" для посилення розтягнутої лінії фронту, новий злагоджений наступ сил РФ у наступні тижні стає менш ймовірним", – зазначає розвідка.

Раніше розвідка повідомляла, що Росія планувала розгортати 25-ту армію лише з грудня.

Також відзначали, що російські локальні контратаки на фронті часто виявляються провальними.