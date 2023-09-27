Разведка Британии: привлечение РФ к боям "кусков" новой 25-й армии снижает риски масштабного наступления

Привлечение к боям новосозданной российской 25-й армии отдельными подразделениями в качестве подкрепления уменьшает вероятность нового масштабного наступления РФ в ближайшее время.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании от 27 сентября.

Аналитики разведки отмечают, что с середины сентября Россия, скорее всего, бросила на фронт отдельные подразделения новосозданной 25-й общевойсковой армии.

Так, есть информация, что 67-я мотострелковая дивизия и 164-я отдельная мотострелковая бригада участвуют в боях на участке западнее Северодонецка и Кременной, на границе Донецкой и Луганской областей.

"С начала вторжения Россия лишь изредка имела незадействованную группировку размера армии, которая потенциально могла бы стать основой для новых масштабных наступательных действий. Поскольку 25-я общевойсковая армия явно начала задействоваться "кусками" для усиления растянутой линии фронта, новое слаженное наступление сил РФ в последующие недели становится менее вероятным", – отмечает разведка.

Ранее разведка сообщала, что Россия планировала разворачивать 25-ю армию только с декабря.

Также отмечали, что российские локальные контратаки на фронте часто оказываются провальными.