Непродумані дії і великі втрати: британська розвідка аналізує провальні атаки армії РФ

Розвідка Великої Британії зазначає, що російські окупаційні війська для стримування наступу Збройних сил України проводять локальні контратаки, які виявляються провальними.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії за 25 вересня.

За даними відомства, російські окупанти намагаються стримати українські сили як на Оріхівському, так і на Бахмутському напрямках, докладаючи при цьому значних зусиль. Однак на обох напрямках українські війська відбили ці атаки та утримали нещодавно звільнені території.

Британська розвідка також посилається на коментарі російської військової спільноти, які свідчать про глибоке розчарування серед тих, хто брав участь у цих контратаках, особливо під Бахмутом.

У них повідомляється про "непродумані" наступальні дії, відсутність артилерійської підтримки і великі втрати, зазначають у британському відомстві.

У розвідці підкреслили, що за останні дев'ять місяців окупаційні війська РФ в Україні довели, що здатні проводити наполегливі оборонні операції, однак не здатні проводити наступальні дії.

"Вони продовжують демонструвати лише мінімальну здатність до наступу. Командири намагаються організувати складні спільні дії, сконцентрувати достатню кількість артилерійських боєприпасів і підтримувати високий моральний і наступальний дух", – йдеться у повідомленні.

У попередньому огляді британська розвідка аналізувала дефіцит бензину та дизельного пального в РФ та наслідки, які він матиме для інших країн.