Боєприпаси для України: Естонія доєднається до німецького контракту

Естонія стане учасником рамкового контракту Німеччини щодо постачання боєприпасів Україні.

Як пише "Європейська правда", про це заявили міністри оборони Німеччини Борис Пісторіус та Естонії Ханно Певкур, інформує DPA.

За словами очільника Міноборони ФРН, це дозволить промисловості збільшити виробничі потужності, що "дуже важливо для всіх нас".

"Я дуже радий, що Естонія вирішила приєднатися до німецьких рамкових контрактів на постачання боєприпасів, які є і залишатимуться вирішальним фактором стійкості України", – сказав Пісторіус.

Водночас Певкур висловив переконання, що в оборону необхідно інвестувати більше грошей, щоб придбати більше боєприпасів.

"Ми повинні сподіватися, що промисловість буде готова виробляти більше, і тоді ми зможемо купувати більше", – сказав він, також посилаючись на програму ЄС, розпочату Естонією, яка передбачає постачання Україні 1 мільйона артилерійських снарядів.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС виконає свою обіцянку поставити Україні мільйон боєприпасів до 2024 року.

У липні в ЄС набув чинності план розширення виробництва боєприпасів і ракет у зв’язку з необхідністю поповнити запаси.

Про план Євросоюзу читайте тут: Як ЄС планує підтримати контрнаступ України та посилити себе.