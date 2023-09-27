Боеприпасы для Украины: Эстония присоединится к немецкому контракту

Эстония станет участником рамочного контракта Германии по поставкам боеприпасов Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили министры обороны Германии Борис Писториус и Эстонии Ханно Певкур, информирует DPA.

По словам главы Минобороны ФРГ, это позволит промышленности увеличить производственные мощности, что "очень важно для всех нас".

"Я очень рад, что Эстония решила присоединиться к немецким рамочным контрактам на поставку боеприпасов, которые есть и будут оставаться решающим фактором устойчивости Украины", – сказал Писториус.

В то же время Певкур выразил убеждение, что в оборону необходимо инвестировать больше денег, чтобы приобрести больше боеприпасов.

"Мы должны надеяться, что промышленность будет готова производить больше, и тогда мы сможем покупать больше", – сказал он, также ссылаясь на программу ЕС, начатую Эстонией, которая предусматривает поставку Украине 1 миллиона артиллерийских снарядов.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выполнит свое обещание поставить Украине миллион боеприпасов до 2024 года.

В июле в ЕС вступил в силу план расширения производства боеприпасов и ракет в связи с необходимостью пополнить запасы.

О плане Евросоюза читайте здесь: Как ЕС планирует поддержать контрнаступление Украины и усилить себя.