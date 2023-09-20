Президентка Єврокомісії обіцяє поставити Україні мільйон боєприпасів до 2024 року
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС виконає свою обіцянку поставити Україні мільйон боєприпасів до 2024 року.
Про це вона заявила в інтерв'ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".
"Ми нарощуємо промисловість, військово-промислову базу. Ми приділяємо цьому багато уваги. Ми робимо все можливе і наполегливо працюємо, щоб виконати завдання", – зазначила фон дер Ляєн.
Вона додала, що Україна швидко прогресує у проведенні реформ і може швидко стати членом Європейського Союзу.
"Я вражена тим, як Україна проводить дуже складні реформи в той час, як вони ведуть війну. Якщо вони збережуть цей темп – а я бачу, що вони абсолютно мотивовані – це буде вирішальний момент", – підкреслила президентка Єврокомісії.
Вона відмовилася назвати конкретні терміни, але висловила переконання, що Київ врешті-решт досягне успіху у своїй заявці на членство в ЄС.
Навесні країни-члени ЄС пообіцяли збільшити постачання Україні артилерійських снарядів, оскільки українські сили зіткнулися з нестачею вкрай необхідних їм боєприпасів.
Країни погодили план вартістю два мільярди євро, який передбачав постачання боєприпасів з їхніх запасів та розміщення спільних замовлень на виробництво снарядів. Метою було передати Україні мільйон боєприпасів протягом 12 місяців.
У липні в ЄС набув чинності план розширення виробництва боєприпасів і ракет у зв’язку з необхідністю поповнити запаси.
Про план Євросоюзу читайте тут: Як ЄС планує підтримати контрнаступ України та посилити себе.