Візит міністра оборони Німеччини до Естонії затьмарила суперечка щодо військової техніки

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у вівторок, 26 вересня, прибув з візитом до Естонії, однак його поїзка була затьмарена суперечкою щодо військової техніки на батьківщині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Пісторіус і його делегація прибули вранці на авіабазу Емарі, яка неодноразово використовувалася німецькими ВПС як база для місії НАТО.

Однак останніми днями з'ясувалося, що Бундесвер замовив у німецького виробника цифрові радіостанції на 1,3 мільярда євро, але, очевидно, є проблеми з їхньою установкою в танках, бойових машинах і вантажівках. Одна з проблем полягає в тому, що наразі немає жодних гарантій, що пристрої взагалі можна буде встановити в транспортні засоби.

Пісторіус напередодні визнав затримку з установкою радіообладнання.

Відповідаючи на запитання, як Бундесвер міг придбати радіостанції вартістю понад 1 мільярд євро, не перевіривши, як вони можуть бути встановлені в транспортних засобах, Пісторіус сказав: "Це буде з'ясовано: "Це буде з'ясовано в найближчі тижні і місяці. Я дещо роздратований цим".

Він зазначив, що наказ був відданий у грудні, "тобто ще до мого приходу". У цей час посаду міністра оборони обіймала Крістін Ламбрехт.

Напередодні під час візиту до Латвії Пісторіус запевнив країни Балтії у солідарності та допомозі Німеччини на тлі агресивної війни Росії проти України.

Німеччина значно розширила свою військову присутність у країнах Балтії після того, як Росія розпочала війну проти України.

Найбільш інтенсивно Берлін співпрацює з Литвою, де німецький уряд планує в майбутньому розмістити боєздатну бригаду Бундесверу.

Раніше стало відомо, що Латвія та Естонія підписали контракт на придбання системи протиповітряної оборони середньої дальності IRIS-T з німецькою компанією Diehl Defence.