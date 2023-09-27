Литва рассчитывает получить системы ПВО от Швеции и Финляндии

Литва ожидает, что Финляндия и Швеция внесут свой вклад в модель ротационной противовоздушной обороны в странах Балтии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в интервью BNS заявил министр обороны Арвидас Анушаускас, сообщает LRT.

По словам министра, для модели ротационной ПВО Вильнюс рассматривает как новых, так и будущих членов НАТО, в частности, Финляндию и Швецию, которые имеют определенные возможности.

"Я думаю, что они точно не откажутся от участия в этой модели. Но просто нужно время, чтобы все это согласовать", – добавил он.

Анушаускас отметил, что количество стран, способных разместить средства ПВО в других странах, можно пересчитать по пальцам одной руки.

"Конечно, мы обращались, вели переговоры, призывали, говорили на всех уровнях, но я бы пока не сказал, что у нас есть конкретные обязательства по временному размещению. Однако я думаю, что это время придет", – убежден министр обороны Литвы.

Страны НАТО согласовали модель противовоздушной обороны в июне этого года в ответ на призывы стран Балтии к союзникам усилить противовоздушную оборону в регионе.

Благодаря этому союзники по НАТО получили неограниченный доступ к объединенному воздушному пространству стран Балтии для проведения масштабных учений.

Учитывая дефицит систем ПВО, страны Балтии предложили ротационное развертывание сил и средств противовоздушной обороны, аргументируя это тем, что это позволило бы перейти от почти 20-летней миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства к миссии по противовоздушной обороне.

Ранее сообщалось, что Литва приобретет системы ПВО NASAMS несмотря на выбор Эстонии и Латвии в пользу IRIS-T.