Литва придбає системи ППО NASAMS попри вибір Естонії та Латвії на користь Iris-T

Вибір Латвії та Естонії придбати німецькі системи протиповітряної оборони (ППО) Iris-T не вплине на рішення Литви віддати перевагу норвезьким системам NASAMS.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Арвідас Анушаускас, інформує LRT.

Міністерство оборони Литви повідомило, що Вільнюс розпочав другий етап закупівлі системи ППО середньої дальності та планує додатково придбати систему NASAMS.

"Ми пропонували (спільно купити системи NASAMS), як і наші партнери. Вони обрали німців. Але це не впливає на наш вибір, тому що у нас є діюча система NASAMS, і вона добре освоєна", – зазначив Анушаускас.

Як заявили у Міноборони, існуюча система NASAMS вже інтегрована та експлуатується Збройними силами Литви, тому додаткове придбання цих же систем не створить проблем з їхньою інтеграцією.

"Більше того, вже є досвід роботи з цією системою, а особовий склад навчений і підготовлений до роботи з нею", – додали у відомстві.

Міністерство оборони Литви розраховує підписати контракт з норвезькою компанією Kongsberg Defense and Aerospace до кінця цього року.

Як уточнює Анушаускас, Латвія та Естонія вирішили не приєднуватися до Литви не лише цього разу, але й під час першої закупівлі систем NASAMS.

"Ми запропонували, вони спочатку погодилися, а потім сказали, що немає грошей", – сказав він.

Раніше литовська прем’єрка Інгріда Шимоніте заявила, що її країна прагне співпрацювати з Латвією та Естонією у сфері оборони, але це відбувається не у всіх випадках.

Перед цим стало відомо, що Латвія та Естонія підписали контракт на придбання системи протиповітряної оборони середньої дальності IRIS-T з німецькою компанією Diehl Defence.

Латвія розраховує отримати різні системи протиракетної оборони (ПРО) протягом двох-трьох років, водночас тривають переговори і про можливість більш ранніх постачань.

Довгі терміни поставок пов'язані з тим, що зараз попит на таку продукцію величезний. Наразі повітряний простір Латвії охороняють патрулі повітряних сил НАТО.