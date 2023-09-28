Суд у Швейцарії виправдав екссиловика з Білорусі у справі про вбивство опозиціонерів

Окружний суд швейцарського міста Роршах у четвер виправдав колишнього військовослужбовця спецзагону швидкого реагування (СОБР) Міністерства внутрішніх справ Білорусі Юрія Гаравського у справі про вбивство опозиційних діячів Білорусі у 1990-х роках.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє білоруська служба DW.

Суд виправдав Гаравського за обома висунутими звинуваченнями – в насильницькому зникненні трьох опозиціонерів та введенні правосуддя в оману. Білорус заявив, що вирок йому зрозумілий.

Пояснюючи вирок, суддя заявив, що йдеться про особливий випадок, до якого причетна білоруська влада. Але він дійшов висновку, що обвинувачений на допиті міг вигадати деякі свідчення, тому його роль у вбивстві опозиціонерів довести неможливо.

Цивільний позов родичів зниклих на суму 200 тисяч швейцарських франків тепер розглядатиме цивільний суд, а судові витрати – майже 45 тисяч франків – покриє держава.

Гаравський, як стверджувалось, був причетний до серії зникнень провідних діячів білоруської опозиції у 1999 році – ексголови МВС Білорусі Юрія Захаренка, віцепрем’єра перших років президентства Лукашенка Віктора Гончара та друга останнього Анатолія Красовського.

Суд над Гаравським став першим у Швейцарії в межах універсальної юрисдикції у справі про насильницькі зникнення.

Уперше ім’я колишнього білоруського силовика стало публічним у 2019 році, коли він розповів DW про причетність до політичних убивств Захаренка, Гончара й Красовського. Гаравський на той час виїхав із Білорусі до Європи, де попросив політичного притулку.

У Білорусі політичних опонентів, правозахисників, адвокатів, журналістів та інших пересічних громадян заарештовують, утримують під вартою з політичних мотивів і позбавляють їхніх основоположних прав.

Особливо репресії посилились після президентських виборів 2020 року, які були визнані сфальсифікованими на користь Лукашенка й спричинили масові протести. За оцінками правозахисників, щонайменше 1500 людей у Білорусі є політичними в'язнями.