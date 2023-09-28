Суд в Швейцарии оправдал экс-силовика из Беларуси по делу об убийстве оппозиционеров

Окружной суд швейцарского города Роршах в четверг оправдал бывшего военнослужащего спецотряда быстрого реагирования (СОБР) Министерства внутренних дел Беларуси Юрия Гаравского по делу об убийстве оппозиционных деятелей Беларуси в 1990-х годах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает белорусская служба DW.

Суд оправдал Гаравского по обоим выдвинутым обвинениям – в насильственном исчезновении трех оппозиционеров и введении правосудия в заблуждение. Белорус заявил, что приговор ему понятен.

Объясняя приговор, судья заявил, что речь идет об особом случае, к которому причастна белорусская власть. Но он пришел к выводу, что обвиняемый на допросе мог выдумать некоторые показания, поэтому его роль в убийстве оппозиционеров доказать невозможно.

Гражданский иск родственников пропавших на сумму 200 тысяч швейцарских франков теперь будет рассматривать гражданский суд, а судебные издержки – почти 45 тысяч франков – покроет государство.

Гаравский, как утверждалось, был причастен к серии исчезновений ведущих деятелей белорусской оппозиции в 1999 году – экс-главы МВД Беларуси Юрия Захаренко, вице-премьера первых лет президентства Лукашенко Виктора Гончара и друга последнего Анатолия Красовского.

Суд над Гаравским стал первым в Швейцарии в рамках универсальной юрисдикции по делу о насильственных исчезновениях.

Впервые имя бывшего белорусского силовика стало публичным в 2019 году, когда он рассказал DW о причастности к политическим убийствам Захаренко, Гончара и Красовского. Гаравский к тому времени выехал из Беларуси в Европу, где попросил политического убежища.

В Беларуси политических оппонентов, правозащитников, адвокатов, журналистов и других рядовых граждан арестовывают, удерживают под стражей по политическим мотивам и лишают их основополагающих прав.

Особенно репрессии усилились после президентских выборов 2020 года, которые были признаны фальсифицированными в пользу Лукашенко и вызвали массовые протесты. По оценкам правозащитников, по меньшей мере 1500 человек в Беларуси являются политическими заключенными.