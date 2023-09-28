Третій рейх і "химера моралі". Так, на думку Росії, США втручаються у вибори у Словаччині

Служба зовнішньої розвідки Росії в четвер опублікувала заяву, де наперед висловила недовіру до результатів парламентських виборів у Словаччині 30 вересня через нібито втручання Сполучених Штатів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергєй Наришкін, слова якого наводить сайт відомства, спершу говорить, що у результаті виборів у Словаччині "можуть здобути перемогу противники курсу нинішньої влади на безумовне ходіння у фарватері американської політики".

Далі Наришкін каже, що Сполучені Штати, щоб "протидіяти" цьому, вимагають від європейських союзників вести "цілеспрямовану роботу з місцевими політичними й діловими колами для забезпечення необхідних американцям результатів голосування".

"Зазначається, що заради вирішення цього завдання можуть бути використані будь-які засоби – тиск, шантаж, залякування, підкуп", – пише російська СЗР, додаючи, що в результаті перемогу має здобути ліберальна партія "Прогресивна Словаччина".

"Загалом, посил американських кураторів своїм європейським підопічним, як завжди, простий і комусь навіть нагадує заклики, які озвучували ще ватажки Третього рейху – відкинути химеру моралі та використовувати будь-які засоби для досягнення необхідного результату", – йдеться в повідомленні.

Тому, констатує російська розвідка – суперечачи сама ж собі – "майбутні вибори в Словаччині навряд чи можна сприймати як демократичне і вільне від зовнішнього впливу волевиявлення народу".

Нагадаємо, згідно з останніми опитуваннями, найпопулярнішими у Словаччині партіями є Smer-SD колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо, яка транслює євроскептичні й антиукраїнські меседжі, а також "Прогресивна Словаччина" заступника президентки Європарламенту Міхала Шимечки. При цьому Smer-SD в останні дні поступово втрачає голоси, а ліберали їх, навпаки, нарощують.

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