У Єврокомісії вбачають у словацьких виборах "тест на стійкість" до російської дезінформації 

Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова вважає, що вибори у Словаччині, які пройдуть вже цими вихідними, стануть тестом на вразливість суспільної думки у європейських країнах до онлайн-дезінформації.

Як повідомляє Politico, пише "Європейська правда", про це вона сказала у вівторок.

Вера Юрова, яка є основною посадовицею у Єврокомісії з цифрових питань, заявила, що словацькі вибори будуть перевіркою на те, наскільки вразлива суспільна думка на тлі виборів до "зброї масової маніпуляції, підсиленої мільйонами євро", яку Москва застосовує для впливу на результати майбутнього голосування.

Парламентські вибори у Словаччині відбудуться цієї суботи, 30 вересня. В опитуваннях лідирує, хоч і з дещо меншою підтримкою ніж раніше, популістська та антиукраїнська партія Smer-SD, очолювана експрем’єром Робертом Фіцо.

Юрова вважає, що результати голосування будуть показовими, тому що "лінією поділу є ставлення до Росії та України".

Вера Юрова вбачає серйозні ризики і в тому, що Москва спробує впливати на думку звичайних європейців перед виборами до Європарламенту, що пройдуть у червні 2024 року. "Російська держава почала "війну ідей" і засмічує наш інфопростір напівправдою і брехнею, щоб створити хибне уявлення, що демократія нібито не краща за автократію", – зазначила вона.

Раніше у вересні посадовці Єврокомісії та словацький медіарегулятор провели серію зустрічей у Братиславі за участі багатьох медіакомпаній, у тому числі соцмереж, та наголосили на необхідності докладати більше зусиль для боротьби з онлнай-кампаніями дезінформації.

Юрова зауважила, що у Словаччині "сприятливий грунт" для російських наративів, якими Кремль виправдовує війну проти України. За її словами, Facebook обіцяв збільшити кількість працівників-фактчекерів для словацького сегменту соцмережі і це вже зробили.

У вівторок Єврокомісія опублікувала детальний звіт про те, як Facebook, YouTube і TikTok протидіяли дезінформації у 2023 році. Серед іншого, компанії просили надати інформацію про те, як контролюється політична реклама, припинити монетизацію контенту з неправдивою інформацією і співпрацювати з фактчекерами.

Politico нагадує, що у 2022 році з ініціативи Єврокомісії 44 організації – медіа, соцмережі, фактчекери і рекламні асоціації – погодили Стандартні підходи щодо дезінформації (Code of Practice on Disinformation). Окрім того, ЄС за Актом про цифрові послуги вимагає від великих онлайн-платформ з понад 45 млн користувачів з ЄС вживати заходів для попередження кампаній дезінформації.

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