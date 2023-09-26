Опитування: Антиукраїнська партія експрем’єра Словаччини лідирує, але втрачає підтримку

Партія Smer-SD колишнього прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо за лічені дні до парламентських виборів хоч і залишається лідером симпатій словаків, але все більше поступається "Прогресивній Словаччині".

Про це свідчить опитування агенції Focus на замовлення словацького телеканалу TV Markiza, пише "Європейська правда".

Опитування серед 1017 виборців Словаччини протягом 22-26 вересня показало, що підтримка Smer-SD становить 18,0% проти 16,6% підтримки "Прогресивної Словаччини", нині не представленої в парламенті.

За ними розташувалась партія "Голос" колишнього прем’єра Петера Пеллегріні (13,7%), яка просіла в опитуваннях, та OlaNO ("Звичайні люди і прості громадяни"; 8,2%), що, навпаки, себе реабілітує.

Опитування Focus прогнозує, що до парламенту Словаччини пройдуть загалом вісім партій, і для уряду більшості потрібна підтримка щонайменше трьох із них.

Нагадаємо, що опубліковане раніше опитування агенції NMS Market Research, вперше показало, що політичний рух "Прогресивна Словаччина" може здобути перемогу, а Smer-SD втратила більшість.

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