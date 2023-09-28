Служба внешней разведки России в четверг опубликовала заявление, где заранее выразила недоверие к результатам парламентских выборов в Словакии 30 сентября из-за якобы вмешательства Соединенных Штатов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, слова которого приводит сайт ведомства, сначала говорит, что в результате выборов в Словакии "могут одержать победу противники курса нынешней власти на безусловное хождение в фарватере американской политики".

Далее Нарышкин говорит, что Соединенные Штаты, чтобы "противодействовать" этому, требуют от европейских союзников вести "целенаправленную работу с местными политическими и деловыми кругами для обеспечения необходимых американцам результатов голосования".

"Отмечается, что ради решения этой задачи могут быть использованы любые средства – давление, шантаж, запугивание, подкуп", – пишет российское СВР, добавляя, что в результате победу должна одержать либеральная партия "Прогрессивная Словакия".

"В общем, посыл американских кураторов своим европейским подопечным, как всегда, прост и кому-то даже напоминает призывы, которые озвучивали еще главари Третьего рейха – отбросить химеру морали и использовать любые средства для достижения необходимого результата", – говорится в сообщении.

Поэтому, констатирует российская разведка – противореча сама же себе – "предстоящие выборы в Словакии вряд ли можно воспринимать как демократическое и свободное от внешнего влияния волеизъявление народа".

Напомним, согласно последним опросам, самыми популярными в Словакии партиями являются Smer-SD бывшего премьер-министра Роберта Фицо, которая транслирует евроскептические и антиукраинские месседжи, а также "Прогрессивная Словакия" заместителя президента Европарламента Михала Шимечки. При этом Smer-SD в последние дни постепенно теряет голоса, а либералы их, наоборот, наращивают.

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