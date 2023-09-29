WP: Ультраправі республіканці хочуть замінити спікера Палати представників

Група ультраправих республіканців Палати представників готує спробу усунути Кевіна Маккарті з посади спікера наступного.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.

За даними видання, група республіканців пропонують обрати новим спікером Палати представників Тома Еммера із Міннесоти, оскільки вважають, що той Еммер краще розуміє їхні проблеми і зможе краще досягти консервативного порядку денного.

Водночас сам Еммер каже, що не зацікавлений у посаді спікера.

"Я повністю підтримую спікера Маккарті. Він це знає, і я це знаю. Я не зацікавлений у палацових інтригах. Кінець дискусії", – сказав він.

Деякі члени партії підкреслили, що усунення Маккарті є "неминучим" і "невідворотним", і вони розраховують правильний час, щоб спробувати зробити це.

Видання зазначає, що спроба змістити Маккарті з посади спікера призведе до подальшого "хаосу" в Палаті представників на тлі ймовірного шатдауну – тимчасового призупинення роботи федеральних органів влади США.

Як відомо, у Держдепі США вже готують план на випадок шатдауну, а у Пентагоні кажуть, що він зачепить і програму навчання українських льотчиків і обслуговувального персоналу на винищувачах F-16.