WP: Ультраправые республиканцы хотят заменить спикера Палаты представителей

Группа ультраправых республиканцев Палаты представителей готовит попытку отстранить Кевина Маккарти с должности спикера на следующей неделе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, группа республиканцев предлагают избрать новым спикером Палаты представителей Тома Эммера из Миннесоты, поскольку считают, что Эммер лучше понимает их проблемы и сможет лучше достичь консервативной повестки дня.

В то же время сам Эммер говорит, что не заинтересован в должности спикера.

"Я полностью поддерживаю спикера Маккарти. Он это знает, и я это знаю. Я не заинтересован в дворцовых интригах. Конец дискуссии", – сказал он.

Некоторые члены партии подчеркнули, что устранение Маккарти "неизбежно" и "неотвратимо", и они рассчитывают правильное время, чтобы попытаться сделать это.

Издание отмечает, что попытка сместить Маккарти с должности спикера приведет к дальнейшему "хаосу" в Палате представителей на фоне вероятного шатдауна – временной приостановки работы федеральных органов власти США.

Как известно, в Госдепе США уже готовят план на случай шатдауна, а в Пентагоне говорят, что он затронет и программу обучения украинских летчиков и обслуживающего персонала на истребителях F-16.