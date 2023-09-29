Розвідка Естонії: РФ нарощує тиск на Куп'янському напрямку

Розвідка Сил оборони Естонії у зведенні в п'ятницю стверджує, що російські війська продовжують прощупувати українську оборону і сковувати підрозділи ЗСУ на Куп'янському напрямку.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.

У зведенні серед іншого йдеться про те, що наразі російські війська концентрують сили та формують поле бою, вказавши як приклад те, що вони знищили міст через річку Оскіл.

Втім, вказує естонська розвідка, частини 25-ї загальновійськової армії здебільшого не введені в бій.

"Тим самим вони створюють оперативну дилему, намагаючись змусити українські сили до рішучих дій. Обстановка на лінії Лиман – Куп'янськ залишається складною, але українці її контролюють", – зазначають у розвідці.

Сили оборони Естонії також заявили, що ЗСУ розширили й зміцнили плацдарм, а також вийшли до околиць сіл Новопрокопівка і Вербове в Запорізькій області на Оріхівському напрямку, де основний тягар боїв лежить на піхоті, а підтримані вогнем артилерії тактичні групи добре підходять для захоплення укріплених позицій.

Розвідка інформує, що РФ зробила кілька локальних контратак, але ті не принесли очікуваного результату. Одночасно з цим вона зміцнює оборону Токмака і вибудовує нову лінію укріплень на шляху до Бердянська.

"Найближчим часом українцям все ж таки буде складно домогтися оперативного успіху, тобто, повністю перерізати сухопутний шлях до Криму", – йдеться в повідомленні.

У зведенні йдеться про те, що через втрату Роботиного за особистим наказом начальника Генштабу РФ Герасимова зняли командувача Запорізького напряму генерал-полковника Теплинського, який також очолює повітряно-десантні війська.

На інших ділянках фронту ситуація майже не змінилася: ЗСУ продовжують робити спроби блокування Бахмута, де просуваються методично, але насилу, оскільки місцевість зручна для оборони.

Прокоментували у розвідці і атаку України на штаб Чорноморського флоту Росії.

"Ударом по штабу Чорноморського флоту в Севастополі Україна переконливо довела, що здатна планомірно вражати об'єкти на всій території півострова. Це спонукає вище військове керівництво РФ турбуватися про власну безпеку та шляхи її забезпечення. Українці наочно продемонстрували, ніхто з командирів не застрахований від удару", – резюмується у зведенні.

Раніше розвідка Великої Британії підтвердила, що найманці так званої групи Вагнера почали передислоковуватись в Україну.

Перед цим у Міністерстві оборони США заявили, що поки не готові підтверджувати чи спростовувати чутки про загибель командувача Чорноморського флоту Росії після українського удару по штабу у Севастополі.