Разведка Эстонии: РФ наращивает давление на Купянском направлении

Разведка Сил обороны Эстонии в сводке за пятницу утверждает, что российские войска продолжают прощупывать украинскую оборону и сковывать подразделения ВСУ на Купянском направлении.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В сводке среди прочего говорится о том, что сейчас российские войска концентрируют силы и формируют поле боя, указав в качестве примера то, что они уничтожили мост через реку Оскол.

Впрочем, указывает эстонская разведка, части 25-й общевойсковой армии в основном не введены в бой.

"Тем самым они создают оперативную дилемму, пытаясь вынудить украинские силы к решительным действиям. Обстановка на линии Лиман – Купянск остается сложной, но украинцы ее контролируют", – отмечают в разведке.

Силы обороны Эстонии также заявили, что ВСУ расширили и укрепили плацдарм, а также вышли к окрестностям сел Новопрокоповка и Вербово в Запорожской области на Ореховском направлении, где основная тяжесть боев лежит на пехоте, а поддержанные огнем артиллерии тактические группы хорошо подходят для захвата укрепленных позиций.

Разведка информирует, что РФ предприняла несколько локальных контратак, но те не принесли ожидаемого результата. Одновременно с этим она укрепляет оборону Токмака и выстраивает новую линию укреплений на пути к Бердянску.

"В ближайшее время украинцам все же будет сложно добиться оперативного успеха, то есть, полностью перерезать сухопутный путь в Крым", – говорится в сообщении.

В сводке говорится о том, что из-за потери Роботино по личному приказу начальника Генштаба РФ Герасимова сняли командующего Запорожского направления генерал-полковника Теплинского, который также возглавляет воздушно-десантные войска.

На других участках фронта ситуация почти не изменилась: ВСУ продолжают предпринимать попытки блокирования Бахмута, где продвигаются методично, но с трудом, поскольку местность удобна для обороны.

Прокомментировались в разведке и атаку Украины на штаб Черноморского флота России.

"Ударом по штабу Черноморского флота в Севастополе Украина убедительно доказала, что способна планомерно поражать объекты на всей территории полуострова. Это побуждает высшее военное руководство РФ беспокоиться о собственной безопасности и путях ее обеспечения. Украинцы наглядно продемонстрировали, никто из командиров не застрахован от удара", – резюмируется в сводке.

Ранее разведка Великобритании подтвердила, что наемники так называемой группы Вагнера начали передислоцироваться в Украину.

Перед этим в Министерстве обороны США заявили, что пока не готовы подтверждать или опровергать слухи о гибели командующего Черноморского флота России после украинского удара по штабу в Севастополе.