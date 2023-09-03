Через місяць після трагедії на курорті в Грузії тривають пошуки загиблих

Через місяць після зсуву ґрунту на грузинському курорті Шові у зоні стихії, як і раніше, тривають пошуково-рятувальні роботи – задіяна жива сила, техніка, кінологи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє проєкт SOVA.

Тривають пошуки двох зниклих безвісти дітей. Відомо про 31 загиблу людину, ідентифіковано тіла 29-х осіб.

Через місяць, як і раніше, немає остаточного висновку з приводу того, що спричинило сходження зсуву ґрунту в регіоні Рача. Є тільки попередня оцінка.

Агентство з охорони навколишнього середовища опублікувало супутникові знімки і заявило, що немає жодних підтверджень фактів скупчення води в ущелині до стихії в Шові, про що висловлювала припущення частина фахівців.

Відомство пояснило, що в ущелині Бубасцкалі сталося відсікання 500 тисяч кубічних метрів скельно-зсувної маси, що спричинила рух 62 га крижаної маси. Вона повністю пройшла річковою долиною. Це – первинний звіт відомства щодо трагедії в Шові.

Опоненти влади вимагають створити слідчу комісію при парламенті Грузії, однак влада вважає це безглуздим.

Деякі представники опозиції заявили, що не мають наміру брати участь у цьому "політичному фарсі", оскільки головні дійові особи в ньому – партія "Єдиний національний рух", що намагається використати трагедію у своїх вузьких політичних інтересах, і партія влади "Грузинська мрія", що використовує шкідливі дії "Нацруху", щоб уникнути відповідальності.

Курорт Шові у регіоні Рача став місцем трагедії 3 серпня, коли стався зсув ґрунту. Річка, що піднялася, знесла автомобільний міст.

На місце трагедії вилетіли 2 рятувальні вертольоти прикордонної поліції для евакуації населення. Із зони стихійного лиха вивезено 210 осіб.

Одна із загиблих – українка Аліна Поліковська, колишня сценаристка шоу "Ранок з Україною".