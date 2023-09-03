Через месяц после трагедии на курорте в Грузии продолжаются поиски погибших

Через месяц после оползня на грузинском курорте Шови в зоне стихии по-прежнему продолжаются поисково-спасательные работы – задействована живая сила, техника, кинологи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает проект SOVA.

Продолжаются поиски двух пропавших без вести детей. Известно о 31 погибшем человеке, идентифицированы тела 29-х человек.

Через месяц, как и раньше, нет окончательного вывода по поводу того, что вызвало сход оползня в регионе Рача. Есть только предварительная оценка.

Агентство по охране окружающей среды опубликовало спутниковые снимки и заявило, что нет никаких подтверждений фактов скопления воды в ущелье до стихии в Шове, о чем высказывала предположение часть специалистов.

Ведомство пояснило, что в ущелье Бубасцкали произошло отсечение 500 тысяч кубических метров скально-оползневой массы, повлекшее движение 62 га ледяной массы. Она полностью прошла по речной долине. Это – первичный отчет ведомства по трагедии в Шове.

Оппоненты власти требуют создать следственную комиссию при парламенте Грузии, однако власти считают это бессмысленным.

Некоторые представители оппозиции заявили, что не намерены участвовать в этом "политическом фарсе", поскольку главные действующие лица в нем – партия "Единое национальное движение", пытающаяся использовать трагедию в своих узких политических интересах, и партия власти "Грузинская мечта", использующая вредные действия "Нацдвижения", чтобы избежать ответственности.

Курорт Шови в регионе Рача стал местом трагедии 3 августа, когда произошел оползень. Поднявшаяся река снесла автомобильный мост.

На место трагедии вылетели 2 спасательных вертолета пограничной полиции для эвакуации населения. Из зоны стихийного бедствия вывезено 210 человек.

Одна из погибших – украинка Алина Поликовская, бывшая сценаристка шоу "Ранок з Україною".