У Гельсінкі пройшла багатотисячна демонстрація проти расизму

У фінській столиці Гельсінкі у неділю пройшла масштабна демонстрація проти расизму під назвою "Ми не замовкнемо" (Me emme vaikene).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Учасники демонстрації вимагали від уряду дотримуватися конституції Фінляндії та міжнародних угод, а також гарантувати рівне і недискримінаційне суспільство для всіх.

Yle

Yle

Yle

За оцінками поліції Гельсінкі, у заході взяли участь понад 10 тисяч осіб.

Нагадаємо, за кілька днів після приходу до влади в червні фінський уряд опинився в стані хаосу. Тоді ЗМІ оприлюднили публікації міністрів з партії "Справжні фіни" (ультраправий член коаліції і друга за величиною політична група Фінляндії), які деякі критики вважали расистськими.

Міністр економіки Вільгельм Юнніла був змушений піти у відставку через неодноразові нацистські висловлювання, а лідерка партії "Справжні фіни", міністерка фінансів Ріікка Пурра, вибачилася за анонімні коментарі в інтернеті, розміщені близько 15 років тому, які містили расистські образи.

Після цього уряд Фінляндії погодив спільну політику боротьби з нетерпимістю, щоб зберегти коаліцію.