В Хельсинки прошла многотысячная демонстрация против расизма

В финской столице Хельсинки в воскресенье прошла масштабная демонстрация против расизма под названием "Мы не замолчим" (Me emme vaikene).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Участники демонстрации требовали от правительства соблюдать конституцию Финляндии и международные соглашения, а также гарантировать равное и недискриминационное общество для всех.

Yle

Yle

Yle

По оценкам полиции Хельсинки, в мероприятии приняли участие более 10 тысяч человек.

Напомним, через несколько дней после прихода к власти в июне финское правительство оказалось в состоянии хаоса. Тогда СМИ обнародовали публикации министров из партии "Настоящие финны" (ультраправый член коалиции и вторая по величине политическая группа Финляндии), которые некоторые критики посчитали расистскими.

Министр экономики Вильгельм Юннила был вынужден уйти в отставку из-за неоднократных нацистских высказываний, а лидер партии "Настоящие финны", министр финансов Риикка Пурра, извинилась за анонимные комментарии в интернете, размещенные около 15 лет назад, которые содержали расистские оскорбления.

После этого правительство Финляндии согласовало общую политику борьбы с нетерпимостью, чтобы сохранить коалицию.