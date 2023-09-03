У Німеччині продовжує падати рейтинг коаліції – він найнижчий з 2021 року

Популярність правлячої в Німеччині коаліції впала до найнижчих показників за весь час з останніх парламентських виборів два роки тому.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать дані опитування Sonntagstrend, проведеного соціологічним інститутом Insa, яке наводить DW.

Нині три партії, які складають німецький уряд, могли б розраховувати загалом на 38: голосів: за СДПН готові голосувати 18% виборців, за "зелених" – 13%, а за "вільних демократів" – 7%.

На виборах до Бундестагу 2021 року вони отримали 25,7%, 14,8% та 11,5% відповідно.

Зараз найпопулярнішим у Німеччині є блок ХДС/ХСС, який готові підтримати 27% респондентів.

На другому місці за популярністю – праві популісти з "Альтернативи для Німеччини" (АдН). За неї готові голосувати 21% опитаних – більше ніж за кожну з трьох партій з коаліції.

За даними останніх опитувань, більшість німців зараз незадоволені роботою канцлера Олафа Шольца.

Опитування інституту дослідження громадської думки INSA для газети Bild засвідчило, що майже дві третини громадян Німеччини хотіли б бачити на чолі країни новий уряд.