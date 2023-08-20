Опитування: майже дві третини німців хочуть змінити уряд

Майже дві третини громадян Німеччини заявили, що хотіли б бачити на чолі країни новий уряд.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчить опитування інституту дослідження громадської думки INSA для недільного випуску газети Bild.

Згідно з опитуванням, 64% респондентів відповіли, що зміна уряду пішла б Німеччині на користь. Менше чверті (22%) хотіли б зберегти нинішній коаліційний уряд, що складається з Соціал-демократичної партії (СДПН) канцлера Олафа Шольца, партії "зелених" та Вільних демократів (ВДП).

Дослідження показує, що задоволеність Шольцем та СДПН знижується: 70% респондентів зараз незадоволені його роботою, що на 10 відсоткових пунктів більше, ніж чотири тижні тому.

Опитування свідчить, що СДПН має 18% підтримки, що на два пункти менше, ніж минулого тижня. Тепер партія на три пункти відстає від праворадикальної АдН, яка зберігає 21%.

Лідером опитувань є консервативний блок ХДС/ХСС з 27%. Партії "Зелених" з 14% та ВДП з 8% отримали незначний приріст в один пункт кожна. Результат ліворадикальної партії Die Linke залишився незмінним – 5%.

Напередодні повідомлялося, що лише 27% громадян Німеччини досі вважають, що держава здатна виконувати свої обов’язки, що стало найнижчим зафіксованим показником довіри до державних установ.

За даними останніх опитувань, більшість німців зараз незадоволені роботою канцлера Олафа Шольца вперше з моменту його вступу на посаду в 2021 році.

Раніше опитування інституту дослідження громадської думки INSA, проведене на замовлення Bild, показало, що кожен третій виборець Німеччини хоча б раз думав голосувати за ультраправих.