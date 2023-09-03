Популярность правящей в Германии коалиции упала до самых низких показателей за все время с последних парламентских выборов два года назад.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опроса Sonntagstrend, проведенного социологическим институтом Insa, которое приводит DW.

Сейчас три партии, которые составляют немецкое правительство, могли бы рассчитывать в целом на 38 голосов: за СДПГ готовы голосовать 18% избирателей, за "зеленых" – 13%, а за "свободных демократов" – 7%.

На выборах в Бундестаг 2021 года они получили 25,7%, 14,8% и 11,5% соответственно.

Сейчас самым популярным в Германии является блок ХДС/ХСС, который готовы поддержать 27% респондентов.

На втором месте по популярности – правые популисты из "Альтернативы для Германии" (АдГ). За нее готовы голосовать 21% опрошенных – больше чем за каждую из трех партий из коалиции.

По данным последних опросов, большинство немцев сейчас недовольны работой канцлера Олафа Шольца.

Опрос института исследования общественного мнения INSA для газеты Bild показал, что почти две трети граждан Германии хотели бы видеть во главе страны новое правительство.