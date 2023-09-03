Жителі міста в Румунії чули "пекельні звуки" під час атаки РФ на порт Рені

В ніч на неділю, 3 вересня, коли РФ атакувала дронами український порт Рені в Одеській області, жителі румунського міста Галац повідомляли про "пекельні звуки".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Viața Liberă.

Місцеві мешканці чули 4-5 вибухів, а також відчували вібрації, схожі на землетрус.

"Сьогодні вночі, після 02.00, було чути пекельні звуки, від яких серйозно дрижали вікна. Я думаю, що їх було 4-5 протягом години, а може й менше", – написав у Facebook Богдан Раду Бринзан з Асоціації "Галац, моє місто".

"Це для того, щоб ви перестали поширювати ідіотські конспірологічні теорії про те, що в Україні "тихо". Ви розумієте, що переживають українці, якщо навіть за 20 кілометрів вас лякає звук бомб?", – додав він.

Місто Галац розташоване за 25 кілометрів від українського Рені.

Раніше румунське Міністерство оборони заявило, що нічні російські атаки не становили загрози для Румунії.

У ніч на 3 вересня росіяни атакували 25 ударними безпілотниками "Shahed-136/131" південь Одеської області.

Повітряні сили знищили 22 БпЛА. Є влучання у припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували, постраждали двоє цивільних.

Президентка Молдови Мая Санду засудила російські атаки на Одеську область.