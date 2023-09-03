Жители города в Румынии слышали "адские звуки" во время атаки РФ на порт Рени

В ночь на воскресенье, 3 сентября, когда РФ атаковала украинский порт Рени в Одесской области, жители румынского города Галац сообщали об "адских звуках".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Viața Liberă.

Местные жители слышали 4-5 взрывов, а также чувствовали вибрации, похожие на землетрясение.

"Сегодня ночью, после 02.00, были слышны адские звуки, от которых серьезно дрожали окна. Я думаю, что их было 4-5 в течение часа, а может и меньше", – написал в Facebook Богдан Раду Бринзан из Ассоциации "Галац, мой город".

"Это для того, чтобы вы перестали распространять идиотские конспирологические теории о том, что в Украине "тихо". Вы понимаете, что переживают украинцы, если даже за 20 километров вас пугает звук бомб?", – добавил он.

Город Галац расположен в 25 километрах от украинского Рени.

Ранее в румынском Минобороны заявили, что ночные российские атаки не представляли угрозы для Румынии.

В ночь на 3 сентября россияне атаковали 25 ударными беспилотниками "Shahed-136/131" юг Одесской области.

Воздушные силы уничтожили 22 БпЛА. Есть попадания в припортовую инфраструктуру, в результате чего возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали, пострадали двое гражданских.

Президент Молдовы Майя Санду осудила российские атаки на Одесскую область.