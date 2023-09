Президентка Молдови засудила обстріли РФ портової інфраструктури Одещини

Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на обстріли Росії портової інфраструктури на Одещині.

Про це вона заявила в неділю у своєму офіційному Twitter-акаунті, полвідомляє "Європейська правда".

Санду відзначила, що рішуче засуджує брутальний напад Росії на портову інфраструктуру в Одеській області.

"Росія має бути притягнута до відповідальності за кожен зруйнований об'єкт інфраструктури. Мої думки з усіма постраждалими. Молдова твердо стоїть на боці України", – написала президентка Молдови.

