В Румунії заявили, що атаки РФ на Одеську область не становили загрози для країни

Міністерство оборони Румунії засудило нові російські атаки на портову інфраструктуру України в Одеській області.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу румунського оборонного відомства.

"Міністерство національної оборони найрішучіше підтверджує, що ці атаки на цивільні об'єкти та інфраструктуру в Україні є невиправданими та глибоко суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", – йдеться у повідомленні.

Водночас у відомстві слідкують за ситуацією і зазначили, що російські атаки не становили загрози для Румунії.

"Міністерство національної оборони продовжує здійснювати заходи з посиленої пильності в наземному, морському і повітряному просторі, а також заходи з посилення оборони і стримування на східному фланзі", – додали в румунському Міноборони.

У ніч на 3 вересня росіяни атакували 25 ударними безпілотниками "Shahed-136/131" південь Одеської області.

Повітряні сили знищили 22 БпЛА. Є влучання у припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували, постраждали двоє цивільних.

Президентка Молдови Мая Санду засудила російські атаки на Одеську область.

Порт Рені розташований на кордоні України з Румунією, неподалік від кордону з Молдовою.