Папа призначив 21 нового кардинала, зміцнивши вплив на обрання наступника

Папа Франциск у суботу на площі Святого Петра у Ватикані призначив 21 нового кардинала, особисто вручивши малиновий ковпак більшості нових церковних посадовців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Призначення до Колегії кардиналів Католицької церкви, яка обирає нових очільників Ватикану, фактично дає можливість понтифіку впливати на обрання свого наступника.

DPA

18 з 21 нових призначенців молодші 80 років, а отже, матимуть право голосу на можливому конклаві з обрання нового Папи Римського. Правила Ватикану не дозволяють кардиналам, старшим за цей вік, голосувати на конклаві.

Це означає, що 99 з 137 кардиналів, які наразі мають право обирати наступного Папу, були призначені Франциском, якому зараз 86 років.

Призначення єпископа Гонконгу Стівена Чоу вважається важливим кроком через напружені дипломатичні відносини між Китаєм і Святим Престолом.

Як і в попередні роки, Франциск дедалі частіше обирає єпископів і архиєпископів з неєвропейських країн для призначення кардиналами. Цього разу його увага зосереджена на духовенстві з Африки та Азії, включаючи нових кардиналів з Танзанії, Малайзії, Південного Судану, КНР і ПАР.

Раніше Папа Римський Франциск, говорячи про війну РФ проти України, назвав український народ "народом мучеником", а також розповів про "ігри" у питанні зброї.

На слова Папи відреагували в українському МЗС, заявивши, що Франциск поширює російські великодержавні ідеї, якими Кремль виправдовує вбивства українців.

Після цього пресслужба Святого Престолу намагалася виправдати слова понтифіка, зазначивши, що той закликав "не звеличувати імперіалістичну логіку".

Детальніше про роль Папи Римського у врегулюванні російсько-української війни дивіться у відеоблозі "Європейської правди".