Макрон відкинув заклик Папи проявляти більше милосердя до мігрантів

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував прохання Папи Римського Франциска до європейських лідерів не ставитися до прибулих на італійський острів Лампедузу нелегалів як до загарбників.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав телевізійному інтерв'ю, повідомляє The Times.

За його словами, Париж не прийме жодного з тисяч мігрантів, які цього місяця висадилися на Лампедузі, якщо вони не доведуть, що мають право на політичний притулок.

"Франція не може вітати всі нещастя у світі. Ми повинні бути людяними і приймати тих, хто тікає від конфліктів, але ми також повинні бути суворими, тому що наша соціальна модель є щедрою", – наголосив Макрон.

Глава держави визнав, що Папа має рацію, закликаючи до боротьби з байдужістю, але, додав він, Франція робить свій внесок у справу.

Раніше повідомлялося, що Франція посилить заходи контролю у департаменті Верхні Альпи, поблизу кордону з Італією, у зв’язку з посиленням напливу мігрантів до Італії, зокрема через острів Лампедуза.

Нагадаємо, нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідала італійський острів Лампедуза, який став головними "воротами" до Європи для мігрантів, та оголосила про десятикроковий план урегулювання міграційної кризи.

Глава МВС Франції заявив, що Париж не готовий забрати до себе частину прибулих мігрантів, але хоче допомогти сусідам стримувати нелегальну міграцію.