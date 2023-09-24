Папа Римський: Деякі країни грають в ігри з Україною щодо надання зброї

Папа Римський Франциск, говорячи про війну РФ проти України, назвав український народ "народом мучеником", а також розповів про "ігри" у питанні зброї.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у літаку, повертаючись з Марселя, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vatican News.

"Український народ – це народ-мученик, який має історію, переповнену мучеництвом, історію, яка викликає біль. Це не вперше він страждає: в часи Сталіна він багато-багато вистраждав...Але ми не повинні грати в ігри з мучеництвом цього народу, ми повинні допомогти йому розв’язати ці справи в найреальніший можливий спосіб", – зазначив понтифік.

Водночас він вказав, що є країни, які спочатку обіцяють зброю Україні, а потім відступають від своїх намірів.

"Зараз я побачив, що якась країна робить крок назад, не дає зброю, й починає процес, де напевно мучеником буде український народ. І це погано", – додав Франциск.

Нагадаємо, наприкінці серпня Франциск сказав у відеозверненні до молодих католиків у Санкт-Петербурзі в серпні, що "ви – діти великої Росії, великих святих, царів, Петра Великого, Катерини II, російського народу великої культури і великої людяності".

На слова Папи відреагували в українському МЗС, заявивши, що Франциск поширює російські великодержавні ідеї, якими Кремль виправдовує вбивства українців.

Після цього пресслужба Святого Престолу намагалася виправдати слова понтифіка, зазначивши, що той закликав "не звеличувати імперіалістичну логіку".

Детальніше про роль Папи Римського у врегулюванні російсько-української війни дивіться у відеоблозі "Європейської правди".