Папа назначил 21 нового кардинала, укрепив влияние на избрание преемника

Папа Франциск в субботу на площади Святого Петра в Ватикане назначил 21 нового кардинала, лично вручив малиновый колпак большинству новых церковных чиновников.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Назначение в Коллегию кардиналов Католической церкви, которая выбирает новых руководителей Ватикана, фактически дает возможность понтифику влиять на избрание своего преемника.

DPA

18 из 21 новых назначенцев моложе 80 лет, а значит, будут иметь право голоса на возможном конклаве по избранию нового Папы Римского. Правила Ватикана не позволяют кардиналам старше этого возраста голосовать на конклаве.

Это означает, что 99 из 137 кардиналов, которые сейчас имеют право избирать следующего Папу, были назначены Франциском, которому сейчас 86 лет.

Назначение епископа Гонконга Стивена Чоу считается важным шагом из-за напряженных дипломатических отношений между Китаем и Святым Престолом.

Как и в предыдущие годы, Франциск все чаще выбирает епископов и архиепископов из неевропейских стран для назначения кардиналами. На этот раз его внимание сосредоточено на духовенстве из Африки и Азии, включая новых кардиналов из Танзании, Малайзии, Южного Судана, КНР и ЮАР.

Ранее Папа Римский Франциск, говоря о войне РФ против Украины, назвал украинский народ "народом мучеником", а также рассказал об "играх" в вопросе оружия.

На слова Папы отреагировали в украинском МИД, заявив, что Франциск распространяет российские великодержавные идеи, которыми Кремль оправдывает убийства украинцев.

После этого пресс-служба Святого Престола пыталась оправдать слова понтифика, отметив, что тот призвал "не превозносить империалистическую логику".

Подробнее о роли Папы Римского в урегулировании российско-украинской войны смотрите в видеоблоге "Европейской правды".