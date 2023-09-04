Представника дипслужби ЄС зі Швеції понад 500 днів утримують у в'язниці Ірану

Швеція і Єврокомісія в понеділок заявили, що у в’язниці Ірану утримують шведського громадянина.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на дані МЗС Швеції та речника Єврокомісії.

Спершу про те, що громадянин Швеції, який, працював у дипломатичному корпусі ЄС, перебуває в ув'язненні в Ірані вже понад 500 днів, повідомило видання New York Times.

"Громадянин Швеції – чоловік тридцяти років – був затриманий в Ірані у квітні 2022 року. Міністерство закордонних справ і посольство Швеції в Тегерані дуже інтенсивно працюють над цією справою і підтримують тісний контакт з ЄС", – йдеться у заяві шведського МЗС.

Речник Європейської комісії в понеділок також підтвердив, що громадянин Швеції утримується в Ірані, але відмовився надати інші подробиці.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані, коментуючи затримання шведського громадянина, сказав, що йому нічого невідомо.

Нагадаємо, у грудні 2022 року в Ірані стратили шведсько-іранського дисидента Хабіба Чааба, якого Тегеран засудив за "тероризм".

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом засудив страту шведського громадянина в Ірані.

Страту Чааба також засудив високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель у розмові із міністром закордонних справ Ірану Хосейном Аміром Абдоллахіаном.