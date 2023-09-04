Представителя дипслужбы ЕС из Швеции более 500 дней удерживают в тюрьме Ирана

Швеция и Еврокомиссия в понедельник заявили, что в тюрьме Ирана удерживают шведского гражданина.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные МИД Швеции и представителя Еврокомиссии.

Сначала о том, что гражданин Швеции, который работал в дипломатическом корпусе ЕС, находится в заключении в Иране уже более 500 дней, сообщило издание New York Times.

"Гражданин Швеции – мужчина тридцати лет – был задержан в Иране в апреле 2022 года. Министерство иностранных дел и посольство Швеции в Тегеране очень интенсивно работают над этим делом и поддерживают тесный контакт с ЕС", – говорится в заявлении шведского МИД.

Представитель Европейской комиссии в понедельник также подтвердил, что гражданин Швеции удерживается в Иране, но отказался предоставить другие подробности.

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани, комментируя задержание шведского гражданина, сказал, что ему ничего неизвестно.

Напомним, в декабре 2022 года в Иране казнили шведско-иранского диссидента Хабиба Чааба, которого Тегеран осудил за "терроризм".

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём осудил казнь шведского гражданина в Иране.

Казнь Чааба также осудил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в разговоре с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.