Кулеба: Україна має фотодокази падіння Shahed на території Румунії

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ має фотодокази падіння дронів Shahed на території Румунії, які запускала РФ для атак на українську інфраструктуру на півдні.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Києві, повідомляє "Укрінформ".

Кулеба наголосив, що для України абсолютно очевидно, що сталося в Румунії.

"У нас є фотодокази. Ми готові ними поділитися, але остаточні висновки робитиме румунська влада, яка потім має не тільки зробити висновки, а й сказати, що вона з цим буде робити", – зазначив глава українського МЗС.

Він припустив, що зараз представники румунської влади детально вивчають інцидент.

"Безглуздо заперечувати, що туди щось впало. І ми авторитетно стверджуємо, із доказами, що це прилетіли дрони Shahed. Ми маємо фотодокази того, що там щось впало", – додав український міністр.

За словами Кулеби, зараз "є тенденції на намагання не ескалювати інтерпретації тих чи інших подій з боку партнерів, щоб не бути втягнутими у безпосередній конфлікт".

Зранку 4 вересня в МЗС України з посиланням на Держприкордонслужбу повідомили, що під час атаки на українські порти на Дунаї у ніч на 4 вересня російські "Шахеди" впали на території Румунії, та додали фото вибуху з іншого боку Дунаю.

Водночас в румунському Міноборони цю інформацію заперечують, заявляючи, що російські дрони не становили загрози для Румунії.

У лютому Румунія вже фіксувала проліт російських ракет поблизу своїх кордонів. Київ тоді повідомив, що дві російські крилаті ракети "Калібр" перетнули кордон України з Молдовою та пролетіли у повітряному просторі Румунії.